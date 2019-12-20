Электроснабжение основной сети в Тверской области восстановлено

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-20T09:45:20+03:00

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По оперативным данным на 20 декабря, основная сеть, непосредственно влияющая на энергоснабжение потребителей тверского региона, полностью введена в работу. Энергией обеспечены образовательные и социальные учреждения Верхневолжья, а также объекты коммунального хозяйства.

Накануне, 19 декабря, губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области, на котором обсуждался ход восстановления электроснабжения на территории региона.

Напомним, отключения произошли из-за шквалистого ветра, который прошел в регионе в ночь на четверг. Восстановительные работы ведется круглосуточно, в них задействовано 938 человек в составе 211 бригад, а также 241 единица техники, в том числе высокопроходимой. Энергетики будут продолжать работу до подключения последнего потребителя. В том числе в Бологое, Калининском, Кимрском, Максатихинском районах.

В целом основная сеть филиала «Россети Центр Тверьэнерго» функционирует стабильно, идет работа по индивидуальным заявкам, на которые энергетики оперативно реагируют. Сообщать о перебоях в электроснабжении можно по телефонам горячей линии 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7-915-38-000-38 в Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU