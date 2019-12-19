2019-12-20T00:23:56+03:00
Звезды

Встреча с писательницей Марией Пустовит в Твери прошла с аншлагом

После презентации книги «Сам ты Гендель» зрители смогли пообщаться с автором и задать вопросы
Ирина ТАРАСОВА
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Гости встречи смогли пообщаться с автором и задать вопросыГости встречи смогли пообщаться с автором и задать вопросыФото: Ирина ТАРАСОВА
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Встреча с талантливым автором, которым зачитывается весь интернет, событие всегда интересное.

Так, вышло и 19 декабря в Доме поэзии Андрея Дементьева, где ждали гостей, но не ожидали, что их придет столько, что придется искать дополнительные стулья.

Именно так встречали в Твери Марию Пустовит, ту самую, что рассказывает о великих композиторах да так, что даже те, кто путал Баха с Бетховеном, после пары рассказов начнут их не только различать, но растолковывать отличия всем остальным.

Встреча, рассчитанная на час, затянулась на 2,5 часа. А все потому, что формат мероприятия не располагал расходиться.

Смешные, добрые и порой немного грустные рассказы в исполнении Марии Пустовит, артиста Тверской филармонии Сергея Левина и актера Театра драмы Тараса Кузьмина, музыка при неярком свете, а затем и откровенные ответы на вопросы аудитории… Все это сделало встречу душевной и очень откровенной. Надо ли говорить, что расставались с Марией Пустовит тверичане большими друзьями.

Кстати, Тарас Кузьмин заверил, что в планах - большой проект с писательницей. А значит, до скорой встречи, Мария!

Подробности и больше фото - в ближайшей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Встреча с писательницей Марией Пустовит в Твери прошла с аншлагом
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