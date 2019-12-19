2019-12-19T23:30:21+03:00
Звезды

В гостиной «Анефры» Твери отметят Рождество по-европейски

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Будет весело и необычно!Будет весело и необычно!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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25 декабря в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоятся «Рождественские встречи в гостиной «Анефры».

Отмечать Рождество по-европейски - давняя традиция лингвострановедческого клуба. На этот раз также будет очень интересно.

У нарядной ёлки членов и гостей клуба ожидается большая Рождественская делегация, в составе которой будут: Дед Мороз, Снегурочка, Ёлочка, Санта-Клаус, Снежинки, Снеговики и другие сказочные персонажи. В представлении примут участие студенты 1 курса ТГМУ из Шри-Ланки, студенты ТвГУ и Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского.

На вечере будут показаны презентации о праздновании Рождества в разных странах, прозвучат Рождественские песни и стихотворения. Впервые в клубе выступит брасс-квинтет Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского.

- Приглашаем всех ощутить волшебство Рождества и наступающего Нового года! - приглашают организаторы.

Начало в 16.00.

Справки по тел.: 34-77-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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