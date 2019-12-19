В Тверской области сильный ветер будет дуть еще сутки
В Тверской области вновь объявлено экстренное предупреждение.
Региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что ночью и утром 20 декабря в восточных, северо-восточных районах Тверской области сохранится усиление западного, северо-западного ветра, отдельные порывы достигнут 15-17 м/сек.
Местами ожидается туман. Видимость в тумане 500-1000 м. На дорогах местами гололедица.
Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности, водителей призывают быть внимательнее на дорогах.
Напомним, что в регионе энергетики все еще устраняют последствия шквалистого ветра, который обрушился на Верхневолжье в ночь на 19 декабря. Без света остались несколько населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU