В Тверской области сильный ветер будет дуть еще сутки

19 Дек. 22:36 2019-12-19T22:36:39+03:00

МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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В Тверской области вновь объявлено экстренное предупреждение.

Региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что ночью и утром 20 декабря в восточных, северо-восточных районах Тверской области сохранится усиление западного, северо-западного ветра, отдельные порывы достигнут 15-17 м/сек.

Местами ожидается туман. Видимость в тумане 500-1000 м. На дорогах местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности, водителей призывают быть внимательнее на дорогах.

Напомним, что в регионе энергетики все еще устраняют последствия шквалистого ветра, который обрушился на Верхневолжье в ночь на 19 декабря. Без света остались несколько населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU