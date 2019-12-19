2019-12-19T22:26:03+03:00
Общество

Электроснабжение в Тверской области восстанавливает почти тысяча человек

Работы на объектах ведутся круглосуточно
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Фото: ПТОВ Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области энергетики продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на регион в ночь на 19 декабря.

Шквалистый ветер рвал провода ЛЭП, переворачивал остановки, трепал рекламные щиты и дорожные знаки.

Некоторые населенные пункты Калининского, Ржевского, Торопецкого районах, а также Вышневолоцкого и Осташковского городских округов остались без электричества. К восстановительным работам энергетики приступили еще ночью. Задействовано 938 человек в составе 211 бригад, а также 188 единиц техники, в том числе высокопроходимой.

По данным регионального правительства, к вечеру 19 декабря, в ходе аварийно-восстановительных работ на электросетях, восстановлена работа 43 воздушных линий, 252 трансформаторных подстанций, транзитных линий системного значения.

По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области создан оперативный штаб.

Всю информацию о ходе восстановления электроснабжения можно получить на бесплатной линии «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также можно отправить сообщение по телефону +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встреча с писательницей Марией Пустовит в Твери прошла с аншлагом
В гостиной «Анефры» Твери отметят Рождество по-европейски
Дворец культуры «Пролетарка» Твери приглашает на сказочную историю «Снежная Королева»
В Тверской области сильный ветер будет дуть еще сутки
Электроснабжение в Тверской области восстанавливает почти тысяча человек
В Тверской области пьяный пешеход попал под машину
В Твери принято решение о переименовании площади Михаила Тверского
Минздрав Тверской области оповерг информацию о закрытии родильного отделения Максатихинской ЦРБ
Бюджет Твери утвердили в трех чтениях
На оптовых складах в Твери нашли фальсифицированное сливочное масло
В Тверской области мандаринами и хурмой торговали с нарушениями
Из дома ворошиловских стрелков в Твери выпала часть окна
В Московском районе Твери заработал новый офис МФЦ
На социальной карте Тверской области изобразят ночную Тверь
Тверская гордума легализовала памятник генералу армии Василию Маргелову и доску архивисту Марку Ильину
Администрация Твери устраняет последствия шквалистого ветра
В Твери пропал шестнадцатилетний мальчик
В Твери на проспекте Калинина столкнулись три автомобиля
В Тверской области сбили пешехода, который стоял на проезжей части