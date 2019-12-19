Электроснабжение в Тверской области восстанавливает почти тысяча человек

19 Дек. 22:26 2019-12-19T22:26:03+03:00

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В Тверской области энергетики продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на регион в ночь на 19 декабря.

Шквалистый ветер рвал провода ЛЭП, переворачивал остановки, трепал рекламные щиты и дорожные знаки.

Некоторые населенные пункты Калининского, Ржевского, Торопецкого районах, а также Вышневолоцкого и Осташковского городских округов остались без электричества. К восстановительным работам энергетики приступили еще ночью. Задействовано 938 человек в составе 211 бригад, а также 188 единиц техники, в том числе высокопроходимой.

По данным регионального правительства, к вечеру 19 декабря, в ходе аварийно-восстановительных работ на электросетях, восстановлена работа 43 воздушных линий, 252 трансформаторных подстанций, транзитных линий системного значения.

По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области создан оперативный штаб.

Всю информацию о ходе восстановления электроснабжения можно получить на бесплатной линии «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также можно отправить сообщение по телефону +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU