2019-12-19T22:13:08+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный пешеход попал под машину

Угрозы его жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешеход попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиПешеход попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 19 декабря в Конаковском районе, на 36-м км автодороги М-10 - Конаково - Иваньково.

Пьяный пешеход двигался по проезжей части, на неосвещенном участке дороги на него наехал автомобиль "Рено".

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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