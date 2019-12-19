В Тверской области пьяный пешеход попал под машину
Угрозы его жизни нет
Пешеход попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 19 декабря в Конаковском районе, на 36-м км автодороги М-10 - Конаково - Иваньково.
Пьяный пешеход двигался по проезжей части, на неосвещенном участке дороги на него наехал автомобиль "Рено".
В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU