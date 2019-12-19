В Тверской области пьяный пешеход попал под машину

19 Дек. 22:13 2019-12-19T22:13:08+03:00

Пешеход попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла 19 декабря в Конаковском районе, на 36-м км автодороги М-10 - Конаково - Иваньково.

Пьяный пешеход двигался по проезжей части, на неосвещенном участке дороги на него наехал автомобиль "Рено".

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU