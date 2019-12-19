2019-12-19T18:01:14+03:00
Общество

Минздрав Тверской области оповерг информацию о закрытии родильного отделения Максатихинской ЦРБ

Родблок возобновит работу, когда туда найдут врача анестезиолога-реаниматолога
Виктория ТУШКОВА
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Работа родблока просто временно остановлена - говорят в министерстве.Работа родблока просто временно остановлена - говорят в министерстве.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Региональное министерство здравоохранение сегодня, 19 декабря, дало официальный ответ на опубликованную рядом СМИ новость о готовящемся закрытии родильного отделения Максатихинской ЦРБ.

"Закрытие родильного отделения Максатихинской ЦРБ не планируется. Решение о маршрутизации беременных женщин и рожениц легкой и средней степени риска по возможным осложнениям в родах в ГБУЗ Тверской области «Бежецкая центральная районная больница» – временная мера, вызванная отсутствием в штате Максатихинской ЦРБ врача анестезиолога-реаниматолога ", - гласит сообщение министерства.

Что касается беременных женщин и рожениц с высоким риском осложнений, то их транспортировали в Областной перинатальный центр имени Бакуниной.

Отмечается также, что родильное отделение в Максатихе возобновит работу по прежней схеме сразу же, как на ставку врача анестезиолога-реаниматолога найдут специалиста.

О грядущем закрытии отделения ряд средств массовой информации сообщил в этом декабре. СМИ опирались на информацию, опубликованную пользователями максатихинских интернет-пабликов. Региональный минздрав со своей странички "Спасибо, доктор" тогда также комментировал в сети эти сообщения. Суть комментариев была той же, что и в опровержении, выпущенном сегодня. Только не уточнялось, что деятельность отделения остановлена временно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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