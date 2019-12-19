Дворец культуры «Пролетарка» Твери приглашает на сказочную историю «Снежная Королева»

19 Дек. 22:59 2019-12-19T22:59:08+03:00

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Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает на новогодние театрализованные представления «Снежная Королева». Пройдут они с 26 по 30 декабря, а также со 2 по 4 января в 11.00 и 14.00.

Гостей ждет развлекательная анимационная программа - новогодние игры и песни, танцы, детская фотозона. И все это с главными героями сказки!

Главные герои спектакля - не маленькая разбойница или Ворон, принц и принцесса или сама Снежная Королева….Это Пролька и Молька – милые снежные эльфы, помощники Деда Мороза, которые и поведают гостям сказку «Снежная Королева» на новый лад, время от времени «вываливаясь» из действия спектакля прямо к маленьким зрителям, чтобы позвать их на выручку Герде и Каю, - рассказывают в ДК "Пролетарка".

Чем же закончится сказочная история? Конечно, добро победит! Горячие слезы Герды растопят холодное сердце Кая и они отправятся домой справлять Новый Год с бабушкой, Дедом Морозом и его верными помощниками Пролькой и Молькой! А злая волшебница Снежная Королева обязательно раскается в своих злодеяниях и всю оставшуюся бесконечную жизнь будет выращивать красивые розы, раздавая их добрым людям…

Авторы проекта: народный театр – студия «Диалог» (руководитель и режиссер Антон Кульманов) и детская Образцовая ИЗО – студия «Соцветие» (руководитель и художник – постановщик Валерия Колегова) с участием студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова (помощник режиссера Андрей Тома).

Стоимость билета - 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU