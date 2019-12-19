В Тверской области мандаринами и хурмой торговали с нарушениями

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-19T16:28:43+03:00

Мандаринами и хурмой торговали с нарушениями Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке во Ржеве и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Выявлено, что продавцы продавали мандарины и хурму из Абхазии и Узбекистана, не уведомив о поставке подкарантинной продукции надзорный орган.

В связи с нарушениям требований Федерального закона "О карантине растений" в отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU