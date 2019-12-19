Бюджет Твери утвердили в трех чтениях

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-19T17:48:43+03:00

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В четверг, 19 декабря, на очередном заседании Тверской городской Думы депутаты в трех чтениях приняли главный финансовый документ областной столицы.

И так, доходы бюджета в следующем году составят 9 млрд 230 млн 446,9 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд 055 млн 330 тыс. руб., безвозмездные поступления - 5 млрд 175 млн 116,9 тыс. руб.

Расходы запланированы в сумме 9 млрд 398 млн 153,5 тыс. руб. Дефицит бюджета - 167 млн 706,6 тыс. руб.

В 2020 году бюджет города потеряет порядка 400 млн рублей из-за изменений в законодательстве: установлен новый принцип зачисления доходов от штрафов и срок действия системы налогообложения - единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности не применяется с 1 января 2021 года.

Проект обсуждали долго, но в итоге проголосовали положительно. Однако, депутатов возмутил тот факт, что во время рассмотрения важнейшего для города вопроса не присутствовал глава Твери Алексей Огоньков. Градоначальник находится на больничном и снова не явился на заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU