Из дома ворошиловских стрелков в Твери выпала часть окна

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-19T16:27:11+03:00

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Рухнула на асфальт часть рамы одного из окон дома № 2 по набережной Степана Разина, известного как Дом ворошиловских стрелков.

Об этом сообщает сообщество "Новая Тверь". По опубликованным фото видно, что выпала часть одной из ставен окна на четвёртом этаже здания. Кусок старого деревянного профиля лежит на асфальте, рядом - немного битого стекла.

Напомним, дом №2 по Степана Разина, памятник архитектуры сталинской эпохи, построенный в 1935 году по проекту архитектора Анфёрова, находится в аварийной ситуации. В октябре 2019 года глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о введении режима повышенной готовности в отношении здания. Об опасности нахождения внутри здания в документе речи не шло. Рассматривается вероятность обрушения внешних элементов конструкции. Что, собственно, и начало происходить.

Дом, частично находящийся в собственности Минобороны, а частично в частных руках, ждало обследование на предмет уточнения состояния здания. До окончания обследования ситуация должна находиться на контроле подразделений городской администрации.

Части рамы и осколки стекла валяются у подножия дома. Фото: Новая Тверь, vk.com/tverbuilding

Дом ворошиловских стрелков находится в опасном состоянии.Фото: Виктория ТУШКОВА

Дом №2 по набережной Степана Разина- важный элемент городской застройки, венчающий геометрию ближайших улиц.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU