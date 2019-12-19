В Московском районе Твери заработал новый офис МФЦ
В декабре в Московском районе Твери начал работу новый офис МФЦ - №3. От открыт на Бурашевском шоссе, 36. В офисе граждане могут получить все виды государственных услуг, он оборудован для удобного доступна маломобильных людей.
Теперь филиалы МФЦ есть в каждом районе областной столицы. В Центральном районе получить госуслуги можно на ул. Трёхсвятской, д. 6, в Заволжском районе - на Петербургском шоссе, д. 28, в Пролетарском - во Дворе Пролетарки, д. 7.
По данным регионального правительства, в целом по региону получение государственных услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителям региона в 36 филиалах многофункционального центра.
ИСТОЧНИК KP.RU