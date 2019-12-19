В Московском районе Твери заработал новый офис МФЦ

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-19T16:05:32+03:00

В нем предоставляются все виды госуслуг

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В декабре в Московском районе Твери начал работу новый офис МФЦ - №3. От открыт на Бурашевском шоссе, 36. В офисе граждане могут получить все виды государственных услуг, он оборудован для удобного доступна маломобильных людей.

Теперь филиалы МФЦ есть в каждом районе областной столицы. В Центральном районе получить госуслуги можно на ул. Трёхсвятской, д. 6, в Заволжском районе - на Петербургском шоссе, д. 28, в Пролетарском - во Дворе Пролетарки, д. 7.

По данным регионального правительства, в целом по региону получение государственных услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителям региона в 36 филиалах многофункционального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU