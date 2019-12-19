На социальной карте Тверской области изобразят ночную Тверь

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-19T15:51:45+03:00

Вот так будет выглядеть социальная карта жителя Тверской области Фото: ПТО

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В Тверской области завершилось голосование по выбору внешнего вида социальной карты. Выбирали из трех вариантов. По итогу, наибольшее количество голосов (59,1%) жители Верхневолжья отдали за изображение на карте ночной Твери, а именно Староволжского моста.

Напомним, выпуск социальной карты жителя Тверской области начнётся в 2020 году. К карте будет привязан единый социальный проездной билет (ЕСПБ), который дает право льготного проезда на всех маршрутах городского транспорта на территории Твери и Калининского района при внедрении новой модели пассажирских перевозок.

По информации регионального правительства, оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной карты или социальной карты составит 25 рублей.

Стоимость тарифа при оплате одного билета в транспорте наличными пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU