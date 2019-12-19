Тверская гордума легализовала памятник генералу армии Василию Маргелову и доску архивисту Марку Ильину

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-19T15:39:43+03:00

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Сегодня, 19 декабря, думцы собрались на очередное заседание. В числе первых вопросов народные избранники рассмотрели установку бюста Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова и мемориальной доски заслуженному работнику культуры РСФСР, архивисту Марку Ильину.

Суть вопроса заключалась в том, что данные мемориальные объекты в городе уже установлены. Памятник стоит на Краснофлотской набережной у Мемориала воинам, погибшим в локальных конфликтах, а памятная доска висит на здании Государственного архива Тверской области. Теперь их размещение нужно узаконить.

С докладом выступал главный архитектор Твери Алексей Жоголев. В его адрес от депутатов поступило много негатива.

Парламентарии упрекнули администрацию в излишнем бюрократизме и в том, что согласование мемориальных объектов идет "задним числом", но за установку доски и бюста проголосовали положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU