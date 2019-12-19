Администрация Твери устраняет последствия шквалистого ветра

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-19T15:10:03+03:00

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В Твери устраняют последствия разрушений, которые нанес шквалистый ветер, обрушившийся на регион в ночь на 19 декабря.

Стихия валила деревья, остановки общественного транспорта, срывала крыши, дорожные знаки и новогодние украшения с фасадов. Отдельные порывы ветра достигали 20-25 м/с.

- Коммунальные службы вели устранение последствий непогоды на протяжении всей ночи, работы продолжаются и в течение дня 19 декабря, - сообщили в городской администрации. - Значительных последствий непогоды не зафиксировано.

Линиям электропередач существенного ущерба не нанесено, крупных порывов и повреждений на подстанциях не зафиксировано. Последствия отдельных коротких замыканий оперативно устранялись в ночное время, в единичных случаях ремонтные работы продолжаются.

Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города производится мониторинг повреждений, все они будут устранены в кратчайшие сроки силами муниципальных предприятий.

В целом по Тверской области на поврежденных объектах электроснабжения работают 211 бригад, включая сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU