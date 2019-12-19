В Твери пропал шестнадцатилетний мальчик
Сообщение о пропаже подростка поступило в следственный отдел регионального СКР 18 декабря. Анфиногенов Кирилл Рахматович, 2003 года рождения, пропал после посещения поликлиники ГБУЗ ТО "Клиническая детская больница № 2", на улице Ржевской в Твери.
Ребенок ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ и по Тверской области проводится доследственная проверка.
Следственно-оперативная группа выезжала на место последнего пребывания юноши в ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)", опрошено руководство учреждения. Устанавливаются лица, поддерживающие с Анфиногеновым дружеские отношения.
Известно, что подросток состоит на профилактическом учете в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Твери, ранее неоднократно уходил из дома, в связи с чем в декабре 2019 года был устроен в реабилитационный центр.
Всех, кому известно о местонахождении пропавшего Анфиногенова Кирилла Рахматовича, просят сообщить об этом в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU