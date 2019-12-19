В Твери пропал шестнадцатилетний мальчик

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-19T14:00:34+03:00

Подросток несколько раз сбегал из дома и находится на учете в ПДН Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Он пропал после визита в поликлинику

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Сообщение о пропаже подростка поступило в следственный отдел регионального СКР 18 декабря. Анфиногенов Кирилл Рахматович, 2003 года рождения, пропал после посещения поликлиники ГБУЗ ТО "Клиническая детская больница № 2", на улице Ржевской в Твери.

Ребенок ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ и по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следственно-оперативная группа выезжала на место последнего пребывания юноши в ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)", опрошено руководство учреждения. Устанавливаются лица, поддерживающие с Анфиногеновым дружеские отношения.

Известно, что подросток состоит на профилактическом учете в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Твери, ранее неоднократно уходил из дома, в связи с чем в декабре 2019 года был устроен в реабилитационный центр.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего Анфиногенова Кирилла Рахматовича, просят сообщить об этом в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU