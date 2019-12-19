В Твери на проспекте Калинина столкнулись три автомобиля
ДТП произошло днем, 18 декабря, на проспекте Калинина, в районе д. 15, в Твери.
На указанном участке столкнулись три автомобиля. 64-летний водитель автомобиля "CHEVROLET NIVA" создал помеху в движении транспортных средств, в результате чего произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 217030", под управлением 29-летней женщины-водителя и автомобиля "АКУРА MDX", под управлением 38-летнего водителя.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водители дают противоречивые показания, назначено проведение административного расследования.
В аварии пострадала женщина-водитель, на момент ДТП она была не пристегнута ремнем безопасности, с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU