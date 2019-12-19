В Твери на проспекте Калинина столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-19T13:13:30+03:00

ДТП на проспекте Калинина Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло днем, 18 декабря, на проспекте Калинина, в районе д. 15, в Твери.

На указанном участке столкнулись три автомобиля. 64-летний водитель автомобиля "CHEVROLET NIVA" создал помеху в движении транспортных средств, в результате чего произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 217030", под управлением 29-летней женщины-водителя и автомобиля "АКУРА MDX", под управлением 38-летнего водителя.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водители дают противоречивые показания, назначено проведение административного расследования.

В аварии пострадала женщина-водитель, на момент ДТП она была не пристегнута ремнем безопасности, с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU