В Тверской области сбили пешехода, который стоял на проезжей части
От полученных травм пострадавший умер
На трассе в Тверской области пешеход погиб по колесами автоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 18 декабря, на 373-м км трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе.
Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген LT35", ехал в направлении Риги и сбил пешехода, который находился по центру проезжей части и не собирался ее переходить.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". Его личность устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU