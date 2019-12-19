В Тверской области сбили пешехода, который стоял на проезжей части

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-19T12:40:16+03:00

На трассе в Тверской области пешеход погиб по колесами авто Фото: Иван ВИСЛОВ

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Авария произошла вечером, 18 декабря, на 373-м км трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген LT35", ехал в направлении Риги и сбил пешехода, который находился по центру проезжей части и не собирался ее переходить.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU