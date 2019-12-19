Посылка с сюрпризом: пряники с наркотиками пытались передать осужденному в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-19T12:31:18+03:00

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Прокуратурой Андреапольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области, его матери и знакомого.

Мужчина, находясь в местах лишения свободы, пытался приобрести для личного потребления наркотическое средство в крупном размере и привлек к совершению преступления свою мать и знакомого.

Женщина приобрела наркотики и спрятала их внутрь пряников, передала их знакомому своего сына, который доставил посылку в исправительное учреждение.

В момент передачи посылки наркотическое средство было обнаружено сотрудниками ФКУ.

- За покушение на приобретение наркотического средства в крупном размере отбывающему наказание в местах лишения свободы мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, за пособничество в покушении на приобретение наркотического средства в крупном размере его матери и знакомому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года и 3 года соответственно, - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU