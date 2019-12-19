В Тверской области должник получил семь месяцев исправительных работ
Перед судом предстал 37-летний житель Зубцовского района, обвиняемый в неуплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.
Ранее виновный был привлечен к административной ответственности, но назначенное наказание не отработал и алименты выплачивать не начал, уважительных причин их неуплаты судебному приставу-исполнителю не представил, мер к официальному трудоустройству не принимал.
Общая сумма задолженности составила более 54 тыс. рублей.
Решением суда, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ условно с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с испытательным сроком шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU