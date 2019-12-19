2019-12-19T12:18:53+03:00
Общество

В Тверской области должник получил семь месяцев исправительных работ

Мужчина не платил алименты на содержание троих детей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина задолжал алименты на троих детейМужчина задолжал алименты на троих детейФото: Валерий РОМАНОВ
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Перед судом предстал 37-летний житель Зубцовского района, обвиняемый в неуплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

Ранее виновный был привлечен к административной ответственности, но назначенное наказание не отработал и алименты выплачивать не начал, уважительных причин их неуплаты судебному приставу-исполнителю не представил, мер к официальному трудоустройству не принимал.

Общая сумма задолженности составила более 54 тыс. рублей.

Решением суда, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ условно с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с испытательным сроком шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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