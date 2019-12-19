В Тверской области прокуратура помогла двум сиротам получить жильё

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-19T12:01:15+03:00

Прокуратура выступила в защиту прав двух сирот Фото: архив "КП"

До этого молодые люди ютились у родственников

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В прокуратуру Краснохолмского района обратились двое молодых людей, имеющие статус детей, оставшихся без попечения родителей, и сообщили, что им не предоставлено жилье.

Установлено, что двое молодых людей 19-ти и 20-ти лет были вынуждены проживать на квартирах, принадлежащих их родственникам.

Прокуратура выступила в защиту прав сирот и обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании органы муниципальной власти предоставить им жилые помещения. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU