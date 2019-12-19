2019-12-19T10:27:05+03:00
Происшествия

В Тверской области грабитель напал на женщину

Добычей преступника стал мобильный телефон
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 54-летняя жительница Удомли. Женщина рассказала, что вечером в подъезде ее дома неизвестный, применив силу, вырвал из рук сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил более 15 000 рублей.

Пострадавшая хорошо запомнила злоумышленника и смогла его описать. Ориентировка с приметами нападавшего была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Подозреваемого удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался неработающий 21-летний местный житель.

В полиции подозреваемый дал признательные показания и вернул телефон.

За грабеж фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Потерпевшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень вреда, причиненного здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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