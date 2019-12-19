В Тверской области грабитель напал на женщину
В полицию обратилась 54-летняя жительница Удомли. Женщина рассказала, что вечером в подъезде ее дома неизвестный, применив силу, вырвал из рук сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил более 15 000 рублей.
Пострадавшая хорошо запомнила злоумышленника и смогла его описать. Ориентировка с приметами нападавшего была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Подозреваемого удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался неработающий 21-летний местный житель.
В полиции подозреваемый дал признательные показания и вернул телефон.
За грабеж фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Потерпевшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень вреда, причиненного здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU