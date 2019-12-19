Лёд на всех водоемах Тверской области растаял

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-19T09:54:35+03:00

Ни на одном водоеме Тверской области льда нет Фото: Виктория ТУШКОВА

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Вечером, 18 декабря, ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало данные по толщине льда на водоёмах региона.

В списке - 75 объектов - реки, озера, водохранилища. Только вот, как оказалось, замерять особенно и нечего. На всех водоемах Тверской области лёд растаял. По данным мониторинга, фактическая толщина льда составляет 0 см.

Это и не удивительно, учитывая установившееся в регионе "плюсовые" температуры. И, по прогнозам синоптиков, до конца недели погода не изменится.

Тем не менее, спасатели предупреждают жителей и гостей Верхневолжья о соблюдении правил безопасности на водных объектах.

СПРАВКА "КП":

На территории Тверской области свыше 800 рек общей протяжённостью около 17 000 км. Самая большая река - Волга (685 км). На территории региона 1769 озёр (1,4% территории), в том числе Селигер (259,7 км²).

ИСТОЧНИК KP.RU