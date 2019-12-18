В тверской библиотеке имени Горького пройдет Новогодний маскарад

18 Дек. 23:55 2019-12-18T23:58:42+03:00

Гостей ждут поздравления от Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки, Санта Клауса и его помощницы Сантины. Фото: Английский разговорный клуб "Buffalo"

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22 декабря в зале искусств Библиотеки имени Горького Твери пройдет Новогодний Маскарад. Организаторы - Английский разговорный клуб "Buffalo".

Гостей ждут поздравления от Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки, Санта Клауса и его помощницы Сантины а также других сказочных персонажей.

В заседании примут участие друзья клуба. Студенческий театр ”THEATvER” из ТвГУ покажет отрывок из комедии “Урок дочкам” по И.А. Крылову. Ансамбль “Бхарат ” подарит свои индийские танцы.

Также ожидаются студенческие делегации из Африки (студенты ТвГТУ), Индии и Шри-Ланки (студенты ТГМУ).

Новогодние номера представят и постоянные члены клуба.

Начало в 17.00.

Приглашают всех желающих!

Справки по тел.: 34-77-26.

ИСТОЧНИК KP.RU