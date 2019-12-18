В тверской библиотеке имени Горького пройдет Новогодний маскарад
22 декабря в зале искусств Библиотеки имени Горького Твери пройдет Новогодний Маскарад. Организаторы - Английский разговорный клуб "Buffalo".
Гостей ждут поздравления от Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки, Санта Клауса и его помощницы Сантины а также других сказочных персонажей.
В заседании примут участие друзья клуба. Студенческий театр ”THEATvER” из ТвГУ покажет отрывок из комедии “Урок дочкам” по И.А. Крылову. Ансамбль “Бхарат ” подарит свои индийские танцы.
Также ожидаются студенческие делегации из Африки (студенты ТвГТУ), Индии и Шри-Ланки (студенты ТГМУ).
Новогодние номера представят и постоянные члены клуба.
Начало в 17.00.
Приглашают всех желающих!
Справки по тел.: 34-77-26.
ИСТОЧНИК KP.RU