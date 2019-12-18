2019-12-18T22:51:53+03:00
Общество

Еще месяц в Твери платные парковки будут бесплатными

В период новогодних праздников будет производиться настройка оборудования
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Платные парковки будут бесплатными еще месяцПлатные парковки будут бесплатными еще месяцФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Тестовый режим новых зон платной парковки 200 и 400 в центре Твери продлили на месяц - с 19 декабря до 19 января.

- Такое решение принято в связи с предстоящими новогодними праздниками и необходимостью дополнительной настройки оборудования, - уточнили в городской администрации.

Напомним, что до настоящего времени в штатном режиме работала только самая первая парковочная зона 100. С середины ноября еще три зоны начали работу с тестовом режиме.

В связи с тем, что бесплатно парковаться на остальных участках можно до 19 января, действие уже приобретённых абонементов на парковку будет автоматически продлено на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тверской библиотеке имени Горького пройдет Новогодний маскарад
Форвард из Твери Илья Ковальчук не планирует возвращаться в Россию
В Твери приглашают на творческую встречу с художником Театра драмы Николаем Юдиным
Еще месяц в Твери платные парковки будут бесплатными
На Петербургском шоссе в Твери восстанавливают дорожное полотно
Губернатор Тверской области Игорь Руденя стал одиннадцатым в ТОП-50 самых медийных персон в 2019 году
В Тверской области принята программа ремонта дорог на ближайшие три года
Бананы из Эквадора, прибывшие в Тверскую область, оказались заражены мухой-горбаткой
Пианист-виртуоз Евгений Соколовский сыграл на рояле посередине замерзшего озера в Твери
В Тверской области ослепленный светом фар водитель сбил пешехода
Двое мужчин из Тверской области обокрали дачу москвича
На Тверскую область надвигается ураган
Четыре колеса от иномарки стали добычей похитителя в Тверской области