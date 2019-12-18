Еще месяц в Твери платные парковки будут бесплатными

18 Дек. 22:51 2019-12-18T22:51:53+03:00

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Тестовый режим новых зон платной парковки 200 и 400 в центре Твери продлили на месяц - с 19 декабря до 19 января.

- Такое решение принято в связи с предстоящими новогодними праздниками и необходимостью дополнительной настройки оборудования, - уточнили в городской администрации.

Напомним, что до настоящего времени в штатном режиме работала только самая первая парковочная зона 100. С середины ноября еще три зоны начали работу с тестовом режиме.

В связи с тем, что бесплатно парковаться на остальных участках можно до 19 января, действие уже приобретённых абонементов на парковку будет автоматически продлено на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU