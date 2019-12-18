2019-12-18T20:42:49+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя стал одиннадцатым в ТОП-50 самых медийных персон в 2019 году

Годом ранее глава тверского региона был на 12-м месте
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя занял 11-е место в ТОП-50 самых медийных персон в 2019 году Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя занял 11-е место в ТОП-50 самых медийных персон в 2019 году Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя занял одиннадцатую строчку в ТОП-50 персон, о которых больше всего упоминалось в российских средствах массовой информации в 2019 году.

Годом ранее глава тверского региона был на 12-м месте. Об этом сообщается на сайте компании "Медиалогия". Рейтинг строился на основе источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Среди руководителей субъектов Центрального федерального округа, отмеченных в рейтинге, Игорь Руденя находится на третьем месте после мэра Москвы Сергея Собянина и главы Подмосковья Андрея Воробьева.

Отметим, что Игорь Руденя на протяжении полутора лет стабильно входит в первую "тройку" медиарейтинга губернаторов ЦФО, оставаясь одним из самых информационно открытых глав регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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