В Тверской области принята программа ремонта дорог на ближайшие три года

СЕГОДНЯ 20:09 2019-12-18T20:09:34+03:00

За три года в регионе планируют отремонтировать 1800 км региональных дорог Фото: ПТО

За это время власти намерены привести в порядок более 1800 км полотна

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В 2020 году в Тверской области по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирован ремонт 153 км дорог. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства, которое 18 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

- В рамках национального проекта в ближайшие три года планируется привести в нормативное состояние более 1800 км региональных дорог. Это дороги по социально значимым направлениям, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов, - сказал Игорь Руденя.

Так, новые "транспортные коридоры" свяжут трассы М-9, М-10 и М-11 с северо-западом области, а трассы М-10 и М-11 - с северо-восточными районами Верхневолжья.

В план на следующий год также вошли дороги: "Красномайский - Фирово", участки дорог "Осташков – Селижарово – Ржев", "Торжок – Осташков" и другие.

Общий объём дорожного фонда Верхневолжья в 2020 году составит 10,9 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей потратят на ремонт 480 км дорог региональной сети. 1,9 млрд рублей - финансирование по национальному проекту.

Карта ремонта дорог на 2020 год Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU