Бананы из Эквадора, прибывшие в Тверскую область, оказались заражены мухой-горбаткой

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-18T19:21:20+03:00

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Управление Россельхознадзора по Тверской области в соответствии с информацией Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что 14 декабря в бананах, поступивших из Эквадора в Россию, была выявлена многоядная муха-горбатка.

В ведомстве отмечают, что это уже не первый случай поставки зараженных фруктов, и они представляют угрозу продовольственной безопасности России. К сожалению, меры, принимаемые Эквадором и представленные гарантии, не приносят желаемых результатов.

В связи с этим Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений на ввоз в Россию из Эквадора бананов в случае непринятия эквадорской стороной действенных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU