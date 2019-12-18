В Тверской области ослепленный светом фар водитель сбил пешехода

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-18T15:08:28+03:00

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Авария произошла утром, 18 декабря, на Казанском проспекте в Вышнем Волочке.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в темное время суток водитель осуществлял поворот налево, его ослепило встречное транспортное средство, и он не заметил пешехода. Женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

На момент аварии проезжая часть была мокрая. С места ДТП водитель самостоятельно доставил пострадавшую в лечебное учреждение, угрозы ее жизни нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU