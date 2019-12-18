Двое мужчин из Тверской области обокрали дачу москвича

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-18T15:01:09+03:00

Двое жителей Тверской области задержаны по подозрению в краже Фото: архив "КП"

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В полицию обратился 53-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный проник в дом, расположенный в Зубцовском районе, и похитил бытовую технику. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник действовал не один.

Личности подозреваемых были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое неработающих жителей Зубцовского района 29 и 43 лет. Ранее мужчины уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Фигуранты сознались в содеянном.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU