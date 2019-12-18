Двое мужчин из Тверской области обокрали дачу москвича
В полицию обратился 53-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный проник в дом, расположенный в Зубцовском районе, и похитил бытовую технику. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.
На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник действовал не один.
Личности подозреваемых были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое неработающих жителей Зубцовского района 29 и 43 лет. Ранее мужчины уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Фигуранты сознались в содеянном.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU