На Тверскую область надвигается ураган

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-18T14:51:45+03:00

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В ночь на 19 декабря на Тверскую область обрушится сильный шквалистый западный, северо-западный ветер порывами 20-25 м/с. Об ухудшении погодных условий, со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области.

Уже сейчас ветер усиливается и достигает порывов 15-17 м/с.

Напомним, что в прошлый раз ураган, о котором предупреждали заранее, в ночь на 28 октября сильно "потрепал" Тверскую область. В результате разрушительной стихии без электроснабжения остались школы, детские сады, больницы и социальные учреждения.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает о том, что во время сильного ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться за рекламными щитами, остановками и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU