Четыре колеса от иномарки стали добычей похитителя в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-18T13:49:44+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с принадлежавшего ему автомобиля "Сузуки" были скручены четыре колеса. Ущерб составил более 12 000 рублей.

Под подозрение в совершении преступления попал неработающий ранее судимый 27-летний местный житель. Отрицать свою вину мужчина не стал и сообщил, что продал похищенное, а деньги потратил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU