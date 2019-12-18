Четыре колеса от иномарки стали добычей похитителя в Тверской области
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
В Тверской области задержали подозреваемого в краже Фото: архив "КП"
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В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с принадлежавшего ему автомобиля "Сузуки" были скручены четыре колеса. Ущерб составил более 12 000 рублей.
Под подозрение в совершении преступления попал неработающий ранее судимый 27-летний местный житель. Отрицать свою вину мужчина не стал и сообщил, что продал похищенное, а деньги потратил.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU