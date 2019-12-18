Житель Тверской области пытался угнать легковушку, но был задержан
В полицию обратилась 41-летняя жительница поселка Калашниково Лихославльского района и сообщила, что неизвестный пытается угнать ее автомобиль марки "ВАЗ". Информация незамедлительно была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.
На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник разбил стекло и стал заводить двигатель путем замыкания проводов замка зажигания, увидев прохожих, угонщик скрылся.
Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 23-летний житель поселка Калашниково. Фигурант свою вину полностью признал.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Попытка неправомерного завладения автотранспортным средством".
ИСТОЧНИК KP.RU