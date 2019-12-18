Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посмотрел на Тверь свысока

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-18T13:33:01+03:00

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Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посетил с визитом Тверь. Целью его поездки стало здание бизнес-центра "Тверь", где он поднялся на смотровую площадку и посмотрел на город с высоты птичьего полета.

О своем путешествии и об истории самого знаменитого долгостроя журналист рассказал в своем новом влоге на YouTube-канале "вДудь".

Напомним, здание бизнес-центра или, как привыкли называть ее местные, "Рюмка", строилось к Олимпиаде-80, но ввести его в эксплуатацию смогли лишь в 2013 году. Долгое время оно оставалось недостроенным. Сейчас внутри располагаются ресторан, офисы, гостиницы и смотровая площадка.

- А представляете, если бы не это свинцовое небо, а нормальное зимнее солнышко, – отметил Юрий Дудь, и оглядывая город с высоты 22-го этажа, сравнил "Рюмку" с известными Биг Беном, Крайслер-билдинг и Эйфелевой башней.

Очевидно, Тверь Юрию Дудю понравилась. А дорога из Москвы до областной столицы по новой трассе М-11 "Нева" заняла у него два часа.

Антоха. Путешествие из Магадана в Европу / вДудь.Забронировать новую Hyundai SONATA можно тут: http://bit.ly/2PpPrY0 Всем привет! Мы в Португалии, на мысе Рока, самой западной точке континентальной Европы. Уже неделю мы находимся в пути и снимаем новый сложносочиненный выпуск. Один из самых грустных фактов про Россию звучит так: больше 50 процентов населения нашей страны никогда не были за границей. Понятно, что основная причина в том, что люди за пределами Москвы и еще пары городов живут очень скромно. Но параллельно с этим уже много лет нам рассказывают, как же за пределами России плохо. Эмигранты, гей-парады, бездуховность ну вы сами все знаете. Наша позиция: путешествия это неотъемлемая часть процветания и прогресса. Если ты видишь, как устроен чужой мир, тебе гораздо проще обустраивать мир собственный. Ну а если где-то действительно плохо, лучше узнавать об этом самому, а не по пламенным речам людей из телевизора. Поэтому мы придумали следующее: 1. Выбрали очень классный и важное НЕпопсовый маршрут по Европе. 2. Взяли с собой человека, который не так искушен путешествиями, как мы. Те, кто смотрел наш выпуск про Колыму, наверняка помнят Антоху нашего водителя, очень яркого парня, который появился всего на пару минут, но покорил абсолютно всех. Антохе 33 года и он никогда не был за пределами стран бывшего Советского Союза. Мы проехали почти 1500 километров от Страны Басков до Лиссабона таким образом, чтобы Антоха, житель самого востока Евразии, оказался в самой западной ее точке. У выпуска, который вы увидите, две задачи: 1. Интересно провести время 2. Показать, что мир большой и классный. И гораздо лучше быть частью это мира, а не настороженно смотреть на него из-за забора. Вперед! канал Саши Вишневского https://bit.ly/38PlW9C футболки Мои кореша от Дудя https://vdudvdud.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU