В здании Тверской городской Думы произошло задымление из-за замыкания проводки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-18T15:28:44+03:00

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Второе возгорание за один день. Еще и таких знаковых объектов... Сначала 6-я горбольница. Теперь - здание, в котором располагается администрация Центрального района Твери и городская Дума, что на Советской.

Радует, что в обоих случаях нет пострадавших, и что спасатели сработали настолько оперативно, что это не может не вызывать уважение. Главная фраза сегодня - "Всё на контроле!"

Около 13:00 в здании Тверской городской Думы (улица Советская, 34) произошло замыкание проводки, которое привело к задымлению на территории, занимаемой администрацией Центрального района Твери (кроме Думы, на Советской, 34 находится часть кабинетов администрации).

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области замыкание произошло в проводке внутри стены, открытого огня в здании не было. На месте работают пожарные и полиция, подъехала бригада скорой помощи.

Корреспондент "КП"-Тверь" с места события сообщил, что пожарные машины прибывали оперативно. Огнеборцы переодевались прямо на месте, работали слаженно и быстро. Постоянно звучала фраза о том, что ситуацию держат под контролем.

Из здания эвакуировали 78 человек. По информации от сотрудника полиции, находящегося на месте событий, пострадавших нет.

Движение по улице Советской и Новоторжской не перекрыто, пробок в связи с ЧП не возникло.

Очаг задымления по информации регионального МЧС локализован в 13:23. В 13:53 спасатели сообщили о ликвидации ЧС.

В здании Тверской городской Думы произошло задымление из-за замыкания проводкиФото: Ирина ТАРАСОВА

В здании Тверской городской Думы произошло задымление из-за замыкания проводкиФото: Ирина ТАРАСОВА

Спасатели сработали оперативно и четкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Сразу был организован штабФото: Ирина ТАРАСОВА

Рядом дежурили сотрудники скорой помощиФото: Ирина ТАРАСОВА

Люди были эвакуированыФото: Ирина ТАРАСОВА

Возгорание произошло в здании Администрации Твери Центрального районаФото: Ирина ТАРАСОВА

Возгорание произошло в здании Администрации Твери Центрального районаФото: Ирина ТАРАСОВА

Возгорание произошло в здании Администрации Твери Центрального районаФото: Ирина ТАРАСОВА

Возгорание произошло в здании Администрации Твери Центрального районаФото: Ирина ТАРАСОВА

Локализация задымления в Администрации Твери.

Задымление в здании Администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU