Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин вывел в свет младшую дочь

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-18T12:59:41+03:00

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Бывший губернатор Тверской области, а ныне бизнесмен и общественный деятель Дмитрий Зеленин вывел в свет младшую дочь Галину. С красавицей-дочерью он появился на вручении премии РБК-2019 в Москве. Фото с мероприятия он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Премия РБК 2019. Мероприятие в этом году получилось очень креативным, - подписал снимок Дмитрий Зеленин.

Напомним, что Дмитрий Зеленин без малого восемь лет руководил Тверским регионом - с 2003 о 2011 годы. С женой Аллой Зелениной у них четверо детей: два сына и две дочери. Старшая из детей, 22-летняя Алина, в августе 2019 года вышла замуж.

ИСТОЧНИК KP.RU