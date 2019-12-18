В Твери водитель отвлекся и сбил четырнадцатилетнюю девочку
Пострадавшую доставили в больницу
В Твери на "зебре" сбили девочку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла накануне вечером, 17 декаря, на ул. Софьи Перовской в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летняя девочка попала под машину.
Водитель пояснил, что во время движения отвлекся от управления автомобилем. Признаков алкогольного опьянения у него не выявлено.
С травмами пострадавшая доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU