Жительница Тверской области за деньги прописала в своей квартире нелегального мигранта

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-18T12:10:13+03:00

За деньги женщина прописала у себя нелегального мигранта Фото: Мария ЛЕНЦ

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Проверку исполнения миграционного законодательства при постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан провела Кашинская межрайонная прокуратура.

Установлено, что 38-летняя местная жительница за 5000 рублей осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания на своей жилплощади иностранного гражданина.

- В отношении виновной органом дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), которое впоследствии было прекращено в суде по нереабилитирующему основанию, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств. Требования межрайонного прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU