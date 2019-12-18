Жительница Тверской области за деньги прописала в своей квартире нелегального мигранта
Проверку исполнения миграционного законодательства при постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан провела Кашинская межрайонная прокуратура.
Установлено, что 38-летняя местная жительница за 5000 рублей осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания на своей жилплощади иностранного гражданина.
- В отношении виновной органом дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), которое впоследствии было прекращено в суде по нереабилитирующему основанию, - сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств. Требования межрайонного прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU