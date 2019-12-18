В Твери автомобиль сбил женщину, которая выбежала из-за автобуса
Пострадавшая получила травму головы и ушибы
В Твери женщина выбежала из-за автобуса и попала под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 17 декабря, на Московском шоссе, в районе дома №5.
Водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", наехал на женщину-пешехода, которая выбежала и-за стоящего автобуса вне зоны пешеходного перехода. О случившемся сообщили в региональном УГИБДД России.
Известно, что водитель на момент ДТП был трезвым, Пострадавшая получила травму головы и ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU