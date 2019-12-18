Главврач больницы №6 Твери, где произошёл пожар: было эвакуировано более 350 человек, никто не пострадал
На территории пока пахнет дымом, но огонь потушен и опасность ликвидирована
В 9:11 открытое горение было ликвидировано, людей начали пропускать в здание больницыФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Открытый огонь в тверской городской больнице №6 потушен, помещения проветривают от дыма, а пациенты и персонал возвращаются в здание больницы.
- Был эвакуирован 351 человек и 31 лежачий пациент, - сообщил "КП"-Тверь" главный врач тверской городской больницы №6 Владимир Удалов. - Всё обошлось благополучно и никто не пострадал.
Напомним, сообщение о возгорании в здании больницы поступило на пульт пожарным в 8:52. Загорелись постельные принадлежности в подвальном помещении. В 9:11 открытое горение было ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU