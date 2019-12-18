Главврач больницы №6 Твери, где произошёл пожар: было эвакуировано более 350 человек, никто не пострадал

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-18T10:56:50+03:00

В 9:11 открытое горение было ликвидировано, людей начали пропускать в здание больницы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На территории пока пахнет дымом, но огонь потушен и опасность ликвидирована

Изменить размер текста: A A

Открытый огонь в тверской городской больнице №6 потушен, помещения проветривают от дыма, а пациенты и персонал возвращаются в здание больницы.

- Был эвакуирован 351 человек и 31 лежачий пациент, - сообщил "КП"-Тверь" главный врач тверской городской больницы №6 Владимир Удалов. - Всё обошлось благополучно и никто не пострадал.

Напомним, сообщение о возгорании в здании больницы поступило на пульт пожарным в 8:52. Загорелись постельные принадлежности в подвальном помещении. В 9:11 открытое горение было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU