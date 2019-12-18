2019-12-18T10:56:50+03:00
Происшествия

Главврач больницы №6 Твери, где произошёл пожар: было эвакуировано более 350 человек, никто не пострадал

На территории пока пахнет дымом, но огонь потушен и опасность ликвидирована
Ольга ТРОФИМОВАВиктория ТУШКОВА
Поделиться:
В 9:11 открытое горение было ликвидировано, людей начали пропускать в здание больницыВ 9:11 открытое горение было ликвидировано, людей начали пропускать в здание больницыФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

Открытый огонь в тверской городской больнице №6 потушен, помещения проветривают от дыма, а пациенты и персонал возвращаются в здание больницы.

- Был эвакуирован 351 человек и 31 лежачий пациент, - сообщил "КП"-Тверь" главный врач тверской городской больницы №6 Владимир Удалов. - Всё обошлось благополучно и никто не пострадал.

Напомним, сообщение о возгорании в здании больницы поступило на пульт пожарным в 8:52. Загорелись постельные принадлежности в подвальном помещении. В 9:11 открытое горение было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пианист-виртуоз Евгений Соколовский сыграл на рояле посередине замерзшего озера в Твери
В Тверской области ослепленный светом фар водитель сбил пешехода
Двое мужчин из Тверской области обокрали дачу москвича
На Тверскую область надвигается ураган
Четыре колеса от иномарки стали добычей похитителя в Тверской области
Задымление в здании Тверской городской Думы локализовано
Житель Тверской области пытался угнать легковушку, но был задержан
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посмотрел на Тверь свысока
В здании Тверской городской Думы произошло задымление из-за замыкания проводки
Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин вывел в свет младшую дочь
В Твери водитель отвлекся и сбил четырнадцатилетнюю девочку
Жительница Тверской области за деньги прописала в своей квартире нелегального мигранта
В Твери автомобиль сбил женщину, которая выбежала из-за автобуса
Главврач больницы №6 Твери, где произошёл пожар: было эвакуировано более 350 человек, никто не пострадал
Людей начали запускать в здание тверской городской больницы №6, где произошло возгорание
В 6-ой горбольнице Твери задымление, пациенты эвакуированы
В Твери в Сочельник по григорианскому календарю пройдут Страшные чтения
На Рождественской ярмарке жители Твери могут помочь нуждающимся
В Тверской области отвалившееся от машины колесо стало причиной ДТП
В Твери водитель, по вине которого в ДТП пострадали двое подростков, отправится под суд
"Динамо" Тверь сыграет последний домашний матч года
Последнее в уходящем году заседание Молодёжного литературного клуба состоится в Твери
В Твери тренерам и спортсменам вручили заслуженные награды
"Главное в жизни - семья": в Твери вручили награды победителям творческого конкурса
В Тверском театре драмы все готово к премьере нового волшебного спектакля «Золушка»