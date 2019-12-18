Людей начали запускать в здание тверской городской больницы №6, где произошло возгорание

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-18T09:54:32+03:00

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Людей, эвакуированных из шестой городской больницы Твери, начали пропускать обратно в здание. Пациенты и персонал заходят через центральный вход. Левое крыло, где было обнаружено задымление, пока закрыто, сообщает с места событий корреспондент "КП"-Тверь". На улице оставляют лишь персонал и пациентов с пятого этажа больницы.

Напомним, о возгорании в подвальном помещении тверской городской больницы №6 стало известно сегодня, 18 декабря, в 8:52. По данным Главного управления МЧС загорелись постельные принадлежности. В 9:11 открытое горение было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU