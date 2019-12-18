В 6-ой горбольнице Твери задымление, пациенты эвакуированы

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-18T09:58:35+03:00

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В 08:52 в дежурную службу ГУ МЧС поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении 6-ой горбольницы. На место выехали пожарные службы.

Факт задымления и возгорания подтвердился. Пациентов сразу стали эвакуировать со всех этажей.

Чуть позже с места событий уточнили, что тяжелых лежачих пациентов решили не эвакуировать, так как дым, добравшийся до палат на этажах, был незначительным. А вот эвакуация этих пациентов принесла бы им гораздо больший вред.

На момент 09:11 сообщалось, что на месте открытый огонь уже ликвидирован. Проводится проветривание всех этажей.

- В подвале здания произошло возгорание постельных принадлежностей на площади 1 квадратный метр, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области. - Согласно плану тушения объекта с массовым пребыванием людей по 2 номеру к месту были направлены силы и средства в количестве 34 человека, 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU