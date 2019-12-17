В Тверской области отвалившееся от машины колесо стало причиной ДТП
Авария произошла на трассе М-10
На трассе М-10 водитель пострадал в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось на 257-м км+700 м трассы М-10, в Торжокском районе, Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Вольво", наехал на колесо, которое открутилось от другой машины и упало на проезжую часть, после чего врезался в разделительное ограждение.
Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. В аварии он получил тяжелую травму позвоночника.
ИСТОЧНИК KP.RU