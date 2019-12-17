В Тверской области отвалившееся от машины колесо стало причиной ДТП

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-17T19:25:57+03:00

На трассе М-10 водитель пострадал в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось на 257-м км+700 м трассы М-10, в Торжокском районе, Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Вольво", наехал на колесо, которое открутилось от другой машины и упало на проезжую часть, после чего врезался в разделительное ограждение.

Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. В аварии он получил тяжелую травму позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU