В Твери водитель, по вине которого в ДТП пострадали двое подростков, отправится под суд

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-17T19:06:31+03:00

Водитель врезался в бетонные блоки, а затем в припаркованные грузовики Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Перед судом предстанет 34-летний житель Твери, по вине которого в ДТП пострадали подростки. В отношении мужчины прокурором утверждено обвинительное заключение по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, авария произошла 27 июня на улице Паши Савельевой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил подросткам прокатиться на машине. Управляя автомобилем "Лада Гранта", мужчина врезался в бетонное ограждение, а затем - в стоящие грузовые автомобили.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажирам автомашины причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU