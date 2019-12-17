В Твери водитель, по вине которого в ДТП пострадали двое подростков, отправится под суд
Перед судом предстанет 34-летний житель Твери, по вине которого в ДТП пострадали подростки. В отношении мужчины прокурором утверждено обвинительное заключение по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Напомним, авария произошла 27 июня на улице Паши Савельевой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил подросткам прокатиться на машине. Управляя автомобилем "Лада Гранта", мужчина врезался в бетонное ограждение, а затем - в стоящие грузовые автомобили.
В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажирам автомашины причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU