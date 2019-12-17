"Динамо" Тверь сыграет последний домашний матч года

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-17T18:50:44+03:00

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"Динамо" Тверь завершит календарный год в Твери поединком с одним из лидеров чемпионата - командой "Югра" из Ханты-Мансийска. Матч состоится 18 декабря на льду СК "Юбилейный".

Бело-голубых ожидает встреча с одним из самых сильных соперников ВХЛ. Перед игрой с тверским "Динамо" №Югра" занимает третье место в Конференции 2 и шестое в объединенной таблице чемпионата ВХЛ. Показатели динамовцев поскромнее: 22 место в общей таблице и девятое в Конференции 1.

С середины сентября и до конца октября "Югра" выдала серию из 15 побед подряд, что позволило команде закрепиться на лидирующих позициях в Конференции 2.

В графике гостевой серии Тверь станет последней точкой для команды Ханты-Мансийска.

- Коллектив Сергея Орешкина готов сделать все возможное, чтобы преподнести болельщикам новогодний подарок, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь.

Начало матча в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU