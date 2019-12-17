В Твери в Сочельник по григорианскому календарю пройдут Страшные чтения
Начало в 18.00
Гости Страшных чтений услышат переводы англо-американских рассказов, русские святочные рассказы и произведения авторов
Изменить размер текста:
24 декабря в Твери в Сочельник по григорианскому календарю пройдут Рождественские чтения. Встреча станет продолжением Страшных чтений в Твери.
Организаторы - книжный магазин "Абракнигабра", Объединение Imago & Littera и Студия "Литературные встречи в ТГСХА".
Гости Страшных чтений услышат переводы англо-американских рассказов, а также русские святочные рассказы и собственные произведения авторов, которые выступят в этот вечер и в роли чтецов - Александр Сорочан, Григорий Бакус, Ольга Нек, Роман Гурский и другие.
Начало в 18:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU