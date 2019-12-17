В Твери в Сочельник по григорианскому календарю пройдут Страшные чтения

17 Дек. 23:16 2019-12-17T23:31:58+03:00

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24 декабря в Твери в Сочельник по григорианскому календарю пройдут Рождественские чтения. Встреча станет продолжением Страшных чтений в Твери.

Организаторы - книжный магазин "Абракнигабра", Объединение Imago & Littera и Студия "Литературные встречи в ТГСХА".

Гости Страшных чтений услышат переводы англо-американских рассказов, а также русские святочные рассказы и собственные произведения авторов, которые выступят в этот вечер и в роли чтецов - Александр Сорочан, Григорий Бакус, Ольга Нек, Роман Гурский и другие.

Начало в 18:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU