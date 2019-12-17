На Рождественской ярмарке жители Твери могут помочь нуждающимся

17 Дек. 22:55 2019-12-17T23:00:27+03:00

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С Твери на улице Трёхсвятской продолжает работать ежегодная Рождественская ярмарка. Участником которой в этом году станет и Фонд городского развития «Фонд Твери» со своим проектом - центром гуманитарной помощи «Добрый шкаф».

Вплоть до 22 декабря каждый житель Твери сможет внести свой вклад в развитие благотворительности в городе и принести в мобильный пункт центра гуманитарной помощи «Добрый шкаф» компактные вещи - шапки, шарфы и перчатки. Объёмные и крупногабаритные вещи жители можно принести на склад центра, который находится на ул. Ерофеева, д. 5, 1 этаж.

Также по 22 декабря будет проходить продажа сувениров и сбор пожертвований на деятельность центра «Добрый шкаф» (оплата коммунальных и эксплуатационных услуг). Приглашаем всех жителей Твери поддержать деятельность Фонда Твери и внести свой вклад в развитие благотворительности!

«Добрый шкаф» - это социальная программа, которая направлена на сбор и предоставление гуманитарной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Помимо Фонда Твери в ярмарке участвуют и другие благотворительные организации - хоспис «Анастасия», фонд «Мама», благотворительный фонд «Хлебодар», общественная организация инвалидов-колясочников «Кристалл» и активные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU