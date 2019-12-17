Последнее в уходящем году заседание Молодёжного литературного клуба состоится в Твери

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-17T18:43:53+03:00

Книголюбы определятся со списком литературы на следующий год. Фото: Евгения ГУСЕВА

На встречу приглашают всех участников клуба и желающих к нему присоединиться

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21 декабря, в ближайшую субботу, в Твери состоится последнее в этом году заседание Молодёжного литературного клуба - рождественская встреча. Желающих присоединиться традиционно ждут в Тверской областной научной библиотеке имени Горького в 14.00.

- К рождественской встрече мы обычно ничего не читаем, но в этом году у нас исключение - обсуждаем книжку начинающего тверского автора и по совместительству члена нашего клуба Любови Абракадабровой "Надежда из Липовичей", - сообщают организаторы встречи.

На своём финальном заседании книголюбы также будут определяться со списком литературы на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU