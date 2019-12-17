Последнее в уходящем году заседание Молодёжного литературного клуба состоится в Твери
21 декабря, в ближайшую субботу, в Твери состоится последнее в этом году заседание Молодёжного литературного клуба - рождественская встреча. Желающих присоединиться традиционно ждут в Тверской областной научной библиотеке имени Горького в 14.00.
- К рождественской встрече мы обычно ничего не читаем, но в этом году у нас исключение - обсуждаем книжку начинающего тверского автора и по совместительству члена нашего клуба Любови Абракадабровой "Надежда из Липовичей", - сообщают организаторы встречи.
На своём финальном заседании книголюбы также будут определяться со списком литературы на следующий год.
ИСТОЧНИК KP.RU