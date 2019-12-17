2019-12-17T18:34:52+03:00
Спорт

В Твери тренерам и спортсменам вручили заслуженные награды

Торжественная церемония состоялась в ДК "Химволокно"
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери за достижения в спорте наградили спортсменов и тренеров Фото: администрация ТвериВ Твери за достижения в спорте наградили спортсменов и тренеров Фото: администрация Твери
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За высокие результаты в соревнованиях различного уровня в Твери тренерам и спортсменам вручили заслуженные награды. Торжественная церемония состоялась в ДК "Химволокно" 17 декабря.

Награждение по номинациям: "Надежда Твери", "Преодоление", "Успех Твери", "Юный талант", "Лучший тренер" прошло в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы.

На торжественном вечере были подведены итоги уходящего спортивного года. За спортивные достижения по видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, плавание, спортивная акробатика, художественная гимнастика, автомобильный спорт, прыжки на батуте, спортивное ориентирование, шашки, настольный теннис, тхэквондо и др. наградили 97 спортсменов и 24 тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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