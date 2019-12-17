"Главное в жизни - семья": в Твери вручили награды победителям творческого конкурса

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-17T18:28:15+03:00

Работы, присланные на конкурс "Главное в жизни - семья". Фото: deti.gov.ru

На суд жюри было прислано 450 работ

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В Твери вручили награды победителям творческого конкурса "Главное в жизни - семья". Конкурс, посвящённый семье, семейным ценностям и традициям, проводился уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области и региональным правительством. Участие в нём принимали школьники и студенты региона.

В творческом соревновании участвовали работы самых разных жанров: рисунки и фото, литературные работы и видеоролики. Самые продвинутые конкурсанты представили мультимедийные продукты.

Жюри конкурса оценило боле 450 работ. Награждение состоялось 17 декабря. Призёрами стали более 50 человек из 20 муниципальных образований Верхневолжья. Помимо основных наград и дипломов участники получили специальные призы от членов жюри.

Список всех победителей можно посмотреть на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU