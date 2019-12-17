"Главное в жизни - семья": в Твери вручили награды победителям творческого конкурса
В Твери вручили награды победителям творческого конкурса "Главное в жизни - семья". Конкурс, посвящённый семье, семейным ценностям и традициям, проводился уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области и региональным правительством. Участие в нём принимали школьники и студенты региона.
В творческом соревновании участвовали работы самых разных жанров: рисунки и фото, литературные работы и видеоролики. Самые продвинутые конкурсанты представили мультимедийные продукты.
Жюри конкурса оценило боле 450 работ. Награждение состоялось 17 декабря. Призёрами стали более 50 человек из 20 муниципальных образований Верхневолжья. Помимо основных наград и дипломов участники получили специальные призы от членов жюри.
Список всех победителей можно посмотреть на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU